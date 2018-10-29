Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 3 terörist öldürüldü

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında J-İHA (Bayraktar) ile tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de aktarıldı.