Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Temmuz ayı su sanitasyonu için alınan numunelerin temiz çıktığı belirtildi.

Klor ölçümleri için alınan 60 numunenin uygun olduğu belirtilen açıklamada, “Mahallerimizin çeşitli noktalarından alınan numuneler, Halk Sağlığı Müdürlüğünce tetkik ettirildi. 60 numunenin tamamı ‘uygun’ olarak raporlandı. Şehir merkezinde içilen su, bölgenin ve Türkiye’nin en temiz suları arasındadır. Belirli periyotlarla yaptırdığımız içme suyu kontrolü çalışmalarımız devam edecektir” denildi.

Yılmaz Atar