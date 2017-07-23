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Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz

Bingöl Belediyesi tarafından alınan su numunelerinden yapılan tetkiklerde, kentin içme suyunun yüzde 100 oranında temiz çıktığı bildirildi.

Bingölün içme suyu yüzde 100 temiz

23 Temmuz 2017 13:30

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Temmuz ayı su sanitasyonu için alınan numunelerin temiz çıktığı belirtildi.
Klor ölçümleri için alınan 60 numunenin uygun olduğu belirtilen açıklamada, “Mahallerimizin çeşitli noktalarından alınan numuneler, Halk Sağlığı Müdürlüğünce tetkik ettirildi. 60 numunenin tamamı ‘uygun’ olarak raporlandı. Şehir merkezinde içilen su, bölgenin ve Türkiye’nin en temiz suları arasındadır. Belirli periyotlarla yaptırdığımız içme suyu kontrolü çalışmalarımız devam edecektir” denildi. 

Yılmaz Atar


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