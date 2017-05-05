Binler omurilik felçlileri için koşacak

Dünyada 24 ayrı lokasyonda düzenlenecek koşunun Türkiye elçileri olan ünlü oyuncular Müjde Uzman, Ayşe Tolga ve fitness eğitmeni Murat Bür de İzmir’de binlerce insanla beraber omurilik felci tedavisi için koşacak. İzmir’de koşamayanlar ise Belgrad Ormanı’ndaki uygulama koşusu ile Wings For Life Dünya Koşusu’na destek verecek.

Dünyanın dört bir yanında omurilik araştırmalarını desteklemek amacıyla koşulan Wings for Life Dünya Koşusu’nun Türkiye ayağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan’ın katkılarıyla 7 Mayıs Pazar günü İzmir’de gerçekleşecek. Tüm dünyada 24 lokasyonda yüz binden fazla katılımla dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life Dünya Koşusu için İzmir Fuarı’nda saat 14.00’de start verilecek ve yarış Foça yönüne doğru devam edecek.

Herkesin katılımına açık olan koşuda, 35 tekerlekli sandalyeli sporcu da İzmir’de yarışacak. Dünyanın en büyük yardım koşusunun İzmir’de düzenlenen Türkiye ayağında oyuncular Müjde Uzman, Ayşe Tolga ve fitness eğitmeni Murat Bür de yer alacak. Red Bull sporcusu Yağız Avcı yakalama aracının direksiyonunda yarışçıları takip edecek, dağ koşusunda ülkemizi başarıyla temsil eden Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da İzmir’de 6 bin kişi ile birlikte start alacak. Önündeki binlerce ismi daha uzağa koşma konusunda motive edecek olan Yakalama Aracı, bu yıl yenilenen Ford Kuga olacak.

İzmir’de koşamayanlar ise İstanbul Belgrad Ormanı’ndaki uygulama koşusu ile omurilik felci araştırmalarına destek olacak. Spiker Merve Toy ve Irmak Kazuk da, Belgrad Ormanı’nda katılımcılara eşlik edecek.

Benzersiz koşu deneyimi

Wings for Life World Run farklı formatı da koşucular için ayrı bir deneyim yaşatıyor. Koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından tam 30 dakika sonra, sabit bir hızla ilerleyen yakalama aracı, sporcuları takip etmeye başlıyor. Yakalama aracının yanından geçtiği sporcu için yarış sona eriyor. Yakalama aracına en son yakalanan sporcu, global şampiyon ilan ediliyor. Bu seneki yarışın mesafe hedefi ise 90 kilometre barajının üzerine çıkmak. Geçtiğimiz yılın erkekler şampiyonu İtalyan Giorgio Calcaterra, 88.44 kilometre koşmuştu.

Koşu için 17.8 milyon Euro toplandı

Wings For Life World Run, Wings For Life Vakfı’nın omurilik araştırmalarına destek için organize ettiği bir yarış olarak dikkat çekiyor. İlk üç yılda koşu için alınan kayıtlar ve bağışlarla 17.8 milyon Euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felçlilerinin tedavisi için harcanacak.