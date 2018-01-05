Binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi soğuk havaya aldırış çoluk-çocuk, yaşlı genç şehitleri andı. Yürüyüşe katılan vatandalar, “Güzel bir şey tabi ki bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Onlar şehit oldular ki biz vatanımızda böyle yaşayabilelim. Bu Türk Bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırıyoruz. Dosta düşmana karşı görsünler bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek inşallah” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi buradan kortej eşliğinde başlayan yürüyüş yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında son buldu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşelilerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti.

Şehitler Anıtı’nda büyük harflerle yazılan ‘Ruhunuz Şad Olsun’ yazısı meşalelerle tutuşturuldu. Yapılan duaların ardından meşaleli yürüyüş son buldu.

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım