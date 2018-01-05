Diğer
Kategoriler

Binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kars Sarıkamış’ta 10 bin kişi ellerinde meşalelerle eksi 10 derece soğukta yürüyerek Allahuekber Dağları’nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı.

Binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

05 Ocak 2018 22:39
Binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Tıkla İzle

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi soğuk havaya aldırış çoluk-çocuk, yaşlı genç şehitleri andı. Yürüyüşe katılan vatandalar, “Güzel bir şey tabi ki bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Onlar şehit oldular ki biz vatanımızda böyle yaşayabilelim. Bu Türk Bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırıyoruz. Dosta düşmana karşı görsünler bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek inşallah” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi buradan kortej eşliğinde başlayan yürüyüş yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında son buldu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşelilerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti.

Şehitler Anıtı’nda büyük harflerle yazılan ‘Ruhunuz Şad Olsun’ yazısı meşalelerle tutuşturuldu. Yapılan duaların ardından meşaleli yürüyüş son buldu.

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç