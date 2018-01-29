Binlerce Gazzeli ABD’yi protesto etti

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA’nın binlerce çalışanı ABD’nin UNRWA’ın Filistin’e yaptığı 125 milyon dolarlık yardımının 65 milyon dolar azaltılmasını protesto etmek için Gazze sokaklarını doldurdu.

Protesto yürüyüşü UNRWA’un çalışanları tarafından BM’nin Gazze’deki UNESCO binasının önünde düzenlendi. Protesto yürüyüşüne UNRWA’nın Gazze şeridinden sorumlu müdürü Matyas Şimali ve Filistinli partilerin liderleri katıldı.

Katılımcılar, üzerinde “Şeref parayla ölçülmez”, “UNRWA’ya komplo yapılmaz”, “Yardım kesilmesi politika olmaz” yazan pankartlar taşıdı.

Matyas Şimali yaptığı konuşmada, "UNRWA’nın bütçesinin kısılması başarısızlığa uğrar. UNRWA siyasi şantaj aleti olarak kullanılamaz. UNRWA’nın finansı milletlerarası olup Filistin meselesi nihai sonuca ulaşana kadar ahlaki bir sorumluluktur“ diye konuştu. Matyas, bu karardan 6 milyon kişinin etkileneceğini belirtti.

Muhammed Rabah