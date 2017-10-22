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Binlerce kişi öldürülen gazeteci Galizia için yürüdü

Malta'da binlerce kişi, otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın şüpheli ölümünün araştırılması için yürüyüşe katıldı.

Binlerce kişi öldürülen gazeteci Galizia için yürüdü

22 Ekim 2017 22:20

Malta'da binlerce kişi, geçtiğimiz Pazartesi günü otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia için yürüdü. Ellerinde "ülkemiz yeniden kuşatma altında", "Düşman içimizde" pankartlarını taşıyan göstericiler, gazeteci Galizia'nın şüpheli ölümünün araştırılmasını istedi. Yürüyüşe bazı siyasiler destek için katılırken, Başbakan Joseph Muscat'ta dahil olmak üzere bazı siyasiler yürüyüşe uzak kaldı.

Muscat, yürüyüşten birkaç saat önce verdiği röportajda, "Nerede olmam ya da olmamam gerektiğini biliyorum. İki yüzlü değilim" dedi.

Muhalefet Parti lideri Adrian Delia ise gösteriden uzak kalarak, ihtilafa sebep olmak istemediğini belirtti.
Ayrıca hükümet, gazetecinin katilini bulana ise 1 milyon euro ödül vereceğini açıklamıştı.
Öte yandan, Daphne Anne Caruana Galizia, Maltalı araştırmacı gazeteci ve blogger. Galizia, Panama Belgeleri dahil olmak üzere tartışmalı ve hassas bilgileri ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci yönüyle biliniyor. 

Etiketler: Galizia, Malta

 

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