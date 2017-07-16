Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş esnasında şüpheli poşet paniği

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Belediyesi önündeki otobüs durağı içerisinde bir poşetin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı esnada Mimar Sinan Parkı önünden Mehteran Takımı eşliğinde Adıyaman Hükümet Meydanına yürüyen binlerce vatandaş şüpheli paketin bulunduğu durağın karşı kısmından ilerlemek zorunda kaldı. Uzman polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli poşetin içerisinde çöp olduğu anlaşıldı. İncelemelerin ardından açılan poşet içerisinden kum, taş ve çöp atıkları çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheli poşet daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir