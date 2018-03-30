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Binlerce kitap, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yola çıkarıldı

54’üncü Kütüphane Haftası dolayısıyla Küçükçekmece’de “Okuyan Toplum Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Ardından ise Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak için toplanan binlerce kitap miniklerin yardımıyla PTT araçlarına yüklenerek yola çıkarıldı.

Binlerce kitap, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yola çıkarıldı

30 Mart 2018 10:27
Binlerce kitap, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yola çıkarıldı - Tıkla İzle

54’üncü Kütüphane Haftası dolayısıyla toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Küçükçekmece’de “Okuyan Toplum Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Hürriyet Caddesi’nde başlayan yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Yürüyüşte öğrenciler ellerinde “Eğitimin temeli kitaptır”, “Kitap okumak parlak bir medeniyetin temellidir” dövizleri taşıyarak Kitabı Sev ve Okumayı Sev gibi sloganlar attı. Çevredeki birçok vatandaşın da destek verdiği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekti. Yürüyüş sonrası miniklerden oluşan bando takımının gösterisini ise vatandaşlar beğeniyle izledi. “Kitap Kardeşliğinde Buluşuyoruz” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak amacıyla toplanan kitapların miniklerin yardımıyla PTT araçlarına yüklenerek yola çıkarılması dikkat çekti. İhtiyaç sahibi çocuklara gönderilen kitapları taşıyan çocuklar kitap okumanın önemini belirtti.

“Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı edinmesinin çok önemli olduğunu belirterek ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ulaştırılacağı için mutlu olduğunu belirten Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, “Bu kampanyada gerçekten kardeşlerimizin güzel sloganıyla birlikte birçok yeni kardeşlerine kitap gönderecekler. Bundan dolayı bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kitap okumak çok önemli”

Yürüyüşe katılan ve yeni şeyler öğrenmek için kitap okumanın çok önemli olduğunu belirten Yusuf Ekinci, “Kitap okumak çok önemli, lütfen kitap okuyun. Ben çok severim, bilmediğin konularda bilgileniyorsun” dedi.
Yürüyüşe arkadaşlarıyla birlikte katılan bir başka öğrenci ise, “Kitap okumayı çok seviyorum okumayanlara da tavsiye ediyorum. Herkes kitap okusun” diye konuştu.  

Hasibe Karadağ

 

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