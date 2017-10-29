Binlerce motosikletlinin Cumhuriyet Bayramı korteji havadan görüntülendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej oluşturmak için motosikletli kalabalık bir grup, Bağdat Caddesi’nde bir araya geldi. Cumhuriyet Bayramı nedeni ile heyecanlı olduklarını ifade eden motorcular daha sonra hep beraber harekete geçti. Bağdat Caddesi üzerinde kortej oluşturan binlerce motorcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken havadan görüntülendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği binlerce motorcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Edirnekapı Şehitliği’ne gitti.

Mustafa Esen-Ahmet Faruk Sarıkoç

