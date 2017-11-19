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Binlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı, tutuklandılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 bin 400 adet ecstasy uyusturucu hap ve 185 gram skank maddesi ile yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı, tutuklandılar

19 Kasım 2017 03:32

Edinilen bilgiye göre; Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirilip piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Ankara yolunda takibe başladı. Takip sonucu yapılan operasyonda G.U. ve S.R. isimli şüphelilerin bulunduğu 34 plakalı otomobilde narkotik köpeği 'Ece'nin de katılımı ile yapılan aramada arka bagaj döşeme içerisine ve ön torpido arkasına gizlenmiş 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.U. ve S.R. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetci mahkemeye ifade veren G.U. ve S.R.tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Etiketler: Samsun, uyuşturucu

 

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