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Binlerce vatandaş Kısıklı’da demokrasi nöbetinde

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidemeyen binlerce vatandaş, Üsküdar Kısıklı’da nöbet tutup, kurulan ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izledi. Şehitlerin isimleri okunurken, vatandaşlar hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı.

Binlerce vatandaş Kısıklıda demokrasi nöbetinde

16 Temmuz 2017 01:17

Üsküdar Kısıklı’da binlerce kişi demokrasi nöbeti tutuyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle törenlerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidemeyen binlerce vatandaş, programı buradan izleyerek, demokrasi nöbeti tuttu.

Binlerce vatandaş kurulan ekranlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki programı izledi. Vatandaşlar şehitlerin isimleri okunurken, hep bir ağızdan "Burada" dedi. Ellerinde Türk bayrağı ile nöbet tutan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını da ekrandan izledi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Kısıklı’daki nöbeti sürüyor.

(Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan / İHA)


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