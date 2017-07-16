Binlerce vatandaş Kısıklı’da demokrasi nöbetinde

Üsküdar Kısıklı’da binlerce kişi demokrasi nöbeti tutuyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle törenlerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidemeyen binlerce vatandaş, programı buradan izleyerek, demokrasi nöbeti tuttu.

Binlerce vatandaş kurulan ekranlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki programı izledi. Vatandaşlar şehitlerin isimleri okunurken, hep bir ağızdan "Burada" dedi. Ellerinde Türk bayrağı ile nöbet tutan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını da ekrandan izledi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Kısıklı’daki nöbeti sürüyor.

(Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan / İHA)