Binlerce yıllık 'aşlama' gazlı içeceklere yenilmiyor

Toplum genelinde 'meyan kökü' olarak tanınan, Çukurova Bölgesi’nde ise 'aşlama' olarak bilinen Osmanlı döneminin saray içeceği, antik çağın ise bitkisel ilacı, tahtını gazlı içeceklere kaptırmıyor.

Yaz aylarının sevilen içeceği evlerde kolayca hazırlanırken, sokak satıcıları da sırtlarındaki küpler ve ellerindeki metal kaselerden çıkardıkları seslerle vatandaşların ilgisini çekiyor.

35 senedir aşlama sattığını belirten Şeyhmus Yalçın, tanesi 1 liradan günde 100 bardak aşlama sattığını söyledi. Yalçın, aşlamaya eski neslin yeni nesilden daha çok ilgi gösterdiğini de anlattı.

Mahmut Yılmaz isimli vatandaş ise aşlamayla tanışıklığını “Kendimi bildim bileli içerim” sözleriyle dile getirdi. Aşlamanın tadının güzel olduğunu belirten Yılmaz, bu içeceğin şifa deposu olduğunu da sözlerine ekledi.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, aşlamanın yapımı çok kolay bir içecek olduğunu hatırlatarak, meyan kökünün temiz suyla kaynatılmasıyla elde edildiğini ifade etti.

Yaz aylarında açıkta satılan her üründe olduğu gibi sıcağa maruz kalan aşlamanın da tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, sağladığı faydaları şöyle anlattı:

“Aşlama, hem hafif, hem serinleten, hem de hazmı kolaylaştıran en lezzetli içeceklerinden biri. Sağlıklı bir içecek olarak yöremizde gerçekten çok da tüketiliyor. Öksürüğe iyi geliyor, hazmı kolaylaştırdığı için sindirim sistemini rahatlatıyor, kabızlığı önlüyor. Mide ve bağırsak problemi yaşayanlar için çok faydalı. Antiviral özelliğiyle virüslere karşı metabolizmamızı da koruyor. Aşlama, virütik hastalıklara karşı bu dönemlerde tüketilmesini istediğimiz içeceklerden biri.”

Böbrek hastaları dikkat etsin

Ancak, aşlamayı tüketen bireylerin bazı sağlık problemlerinin olmaması gerektiğine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Özellikle böbrek hastalarının aşlamayı tüketmelerini çok istemiyoruz. Çünkü içerdiği bazı maddeler, böbrek üstü bezinden salgılanan bazı maddelerle benzer özellikler gösterdiği için böbrek hastaları adına ciddi bir sağlık problemi oluşturabilir. Kalp hastalarının da dikkat etmesi gerekli çünkü içerisindeki ‘kumarin’ maddesi kan sulandırıcı bir madde. Ayrıca bazı bitkiler kullanılan ilaçların etkinliğini artırabiliyor veya azaltabiliyor, bu da bireylerin sağlıklarını korumak isterken tam tersine ciddi problemlerle karşılaşmalarına neden olabiliyor.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli