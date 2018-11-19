Binlerce yıllık medeniyetlerin modern komşusu

65 yılın tecrübesi ve güvencesiyle Anadolu'nun her yerinde seçkin yaşam alanları sunan Emlak Konut, şimdi de kültür turizmimizin gözbebeği Niğde'de, yepyeni bir karma yaşam projesine imza atıyor.

Niğde Emlak Konutları'nda ortaya konan mimari fikir, geleneksel aile yaşamı ve komşuluk kültürünü, kadim kentin doğal çizgileriyle ustaca birleştiriyor. Proje, sakinlerine seçkin ve prestijli bir yaşam alanı sunarken aynı zamanda mekânsal zenginlik ve çevreyle kurulan ilişki göze çarpıyor.

Emlak Konut'un ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları' felsefesiyle kamusal ve özel alan tanımının ustaca yapıldığı Niğde Emlak Konutları, mimarisinin şehre bakan yüzünde kentle ilişki kurarken içinde kalan geniş yeşil peyzajında kendi sakin ve mahrem yaşantısını kurguluyor.

Niğde kent merkezinde farklı beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanan 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerine sahip 349 daire ve 16 mağazasıyla Niğde Emlak Konutları, yatırımlarınız için yükselen bir değer olmayı vadediyor.

Yemyeşil bir peyzaj içinde özel rekreasyon alanları, çocuklarınızın özgürce ve güven içinde oynayabilecekleri oyun parkları, süs havuzları, hamam, sauna, fitness, masaj odaları, kablosuz internet, kablolu TV, 7/24 güvenlik hizmeti ve kapalı otoparkıyla Niğde Emlak Konutları, Emlak Konut güvencesiyle yeni sakinlerini seçkin bir yaşama davet ediyor.

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