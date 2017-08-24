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BiP görüntülü görüşmede yeni dönem

BiP görüntülü görüşmeye çoklu ekran özelliği getirildi.

BiP görüntülü görüşmede yeni dönem

24 Ağustos 2017 11:23

Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren BiP’e çoklu ekran özelliği getirildi. Turkcell açıklamasında göre, eklenen bu yeni özellik sayesinde BiP üzerinden 6 kişiye kadar aynı anda yüksek görüntü ve ses kalitesinde görüşme yapılabiliyor. Aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkan veren yeni özellikle birlikte, grup üyeleri sevinçlerini, coşkularını bulundukları yerden anında ister görüntülü isterse sesli olarak paylaşabilecek. Çoklu ekran görüşme yeniliğiyle Kurban Bayramı’nda bir araya gelemeyen uzaktaki aileler de BiP’te buluşarak görüntülü ve sesli olarak aynı anda bayramlaşabilecek.

Etiketler: bip, turkcell


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