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BiP Hackathon etkinliği 25-27 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek

Turkcell’in anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e yeni özellikler ekleyerek değer katmak amacıyla düzenlenecek kod geliştirme etkinliği BiP Hackathon’a başvurular devam ediyor.

BiP Hackathon etkinliği 25-27 Kasımda İstanbulda gerçekleştirilecek

11 Kasım 2016 16:04

Sesli ve görüntülü arama, silinen mesaj, caps ve çıkartma gibi özellikleriyle fark oluşturan anlık mesajlaşma platformu BiP’in içine yeni özellik ve uygulamalar entegre etmek için Türkiye’nin en yetenekli beyin takımları, 48 saat sürecek Hackathon’da bir araya gelecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bir kod geliştirme etkinliği olan ve 25-27 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek Hackhaton’a, BiP’e değer katacak yeni fikirleri olan herkes başvurabilecek. Hackhaton’da yapılacak beyin fırtınası ile ortaya çıkan uygulamalar BiP’e entegre edilerek herkesin kullanımına sunulacak.

BiP uygulamasının daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak fikirlerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği Hackathon’da katılımcılar, Turkcell’le buluşma fırsatı yakalarken, StartersHub desteğiyle şirketleşme süreçlerini de yakından deneyimleme fırsatı yakalayacaklar. BiP Hackathon’da birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL’lik ödül verileceği bildirildi.

BiP Hackathon’da takım oyunu teşvik ediliyor
Birden fazla fikirle başvurulabilen etkinliğe bireysel ya da takım olarak da katılmak mümkün olduğu belirtilen açıklamda; BiP ekibi, fikirden ürüne tüm aşamalardan geçilmesi hedeflendiği için takım olarak başvuru yapılmasını ve bu yazılım geliştirme günlerinin takım oyunuyla tamamlanmasını önerdiği bildirildi.

Potansiyeli olan projelerle Hackathon’da başarıya ulaşan ve dereceye giren ekipler, 4 hafta boyunca bir ön hızlandırma programına kabul edilecek. Bu süreçte StartersHub ekibi ve sektörün değerli isimleri mentor olarak aktif şekilde destek verecek ve projeleri takip edecekler. Hayata geçirilen uygulama ve servisler de BiP platformuna entegre edilecek milyonlarca kullanıcıya sunulacak. BiP Hackathon başvuruları 18 Kasım’a kadar devam ederken, yazılım günleri ise 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Etiketler: bip, turkcell


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