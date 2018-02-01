BiP'in yeni özelliği 'para gönderme'

Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması olarak başlayan BiP'te, mesaj gönderir gibi para gönderme özelliği açıklandı. Uygulamada; para transferiyle artık banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarasını bilerek para yollamak mümkün hale getirildi.

Yeni özellikleriyle uygulamanın her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; "BiP'ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an uygulamanın 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP'le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği uygulama küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de uygulamada aktif hale gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle uygulama dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek" dedi.

BiP’ten para transferi

Mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapılmalı. Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edilmeli. Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kart oluşturabilinir.

Sanal kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell kart sahipleri ise anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor. Ancak, Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.