Bipolar bozukluk (Manik depresif bozukluk) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Manik depresif bozukluk adıyla bilinen bipolar bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği taktirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik hastalık. Medicana Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman bipolar bozukluğun 10 belirtisine dikkat çekti. Dr. Hacıosman, belirtileri şöyle sıraladı: "İki kutuplu semptomlar, görevleri tamamlayamama, depresyon, sinirlilik, hızlı konuşma, işteki sorunlar, alkol-uyuşturucu kullanımı, düzensiz davranışlar, fikir uçuşu ve uyku problemleri."

İki kutuplu semptomlar hakkında bilgi veren Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman, ''Bir uçta çökkünlükte yüz çizgileri belirginleşir, üzüntülü bir ifade vardır. Genel yavaşlama, sıkıntı, bezginlik bulunmaktadır, tedirgindelerdir. Diğer uçta ise tam tersi aşırı neşeli ve coşkulu, bazen öfkeli bir duygu durumu içinde olurlar. Konuşmada hızlanma, benlik kabarması, aşırı güçlülük, büyüklük duyguları ile giden duygu durum bozukluğu mevcuttur. Görevleri tamamlayamama; depresiftirler ve uçta çalışmakta zorlanırlar hatta bazen çalışamayabilirler, manik fazladır, yanlış ve hata yapma oranları yüksektir, Yanlış kararlar verirler. Depresyon; depresif hastanın genel görünümünde; yüz çizgileri belirgin, omuzlar çökük, üzüntülü bir yüz ifadesi bulunur. Konuşma alçak sesli ve yavaştır. Hastadan yanıt almak güçleşebilir. Duygulanımda genel bir keyifsizlik, iç acısına varan derin üzüntü duyarlar. Yeme istekleri azalır. Güçsüz ve halsizlik şikayetleri mevcuttur, uyku bozukluğu yaşarlar. Sinirlilik; Sürekli huzursuz, tedirgin ve öfke hali mevcuttur. Bazen yerinde duramazlar. Hızlı konuşma; Konuşmaları yüksek sesli ve hızlıdır. Düşüncedeki aşırı üretime bağlı olarak akıcı konuşurlar. Konuşmaları basınçlıdır. Araya girmek, yorum yapmak, soru sormak mümkün olmayabilir'' dedi.

Belirtiler hakkında bilgi vermeye devem eden Dr. Hacıosman, ''İşteki sorunlar; hastanın mevcut şikayetlerinden dolayı çalışmakta zorlanırlar, bazen çalışamayabilirler. Alkol-uyuşturucu kullanımı; alkol ve başka maddelere bağımlılık durumları çok sık görülmektedir. Bazen çok yüksek oranlarda alkol kullanımına rastlanılmaktadır. Düzensiz davranışlar; aşırı hareketlilik, davranış bozukluğu, dikkat dağınıklığı, tutarsız davranışlar sergilerler. Sürekli atak durumundadırlar, kendine güvenleri artmıştır. Uyku problemleri; Bazı kişilerde uyku ihtiyacı artarken bazılarında ise şiddetli uykusuzluk şikayetleri görülmektedir. Fikir uçuşu; hasta belli bir konu üzerinde duramaz. Fikirler hızla birbirini izler. Bazen konuşmanın motor hızı, düşüncelerin hızına yetişemez'' şeklinde konuştu.

Bipolar mizaç bozukluğu tedavisi

Tedavinin akut tedavi ve koruyucu tedavi olmak üzere iki basamağı olduğunu söyleyen Dr. Hacıosman, ''Hastalık belirtileri başladığı sırada, belirtileri hızla yatıştırmak için akut tedavi uygulanır. Bu tedavi sürecinde hastanede yatarak tedavi gerektirebilir. Koruyucu tedavi ise yeniden hastalanmayı engelleme amacı taşır. Ana tedavi ilaçlarla yapılır. Ancak hastalık şiddetli, kişinin intihar riski var ve daha önce ilaç tedavilerine bilinen direnç varsa elektrokonvulsif (EKD) tedavisi uygulanabilir''açıklamasında bulundu.