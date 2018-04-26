'Bipolar: Farklı Bir Yaşam' sergisi İstanbul’da

Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen, iki uçlu duygulanım bozukluğu olan bipolar bozukluğuna dikkat çeken sergi; 28 Mayıs’a kadar Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde izlenebilecek. Olmadık Projeler Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, aralarında ünlü ressam Vincent Van Gogh’un da bulunduğu, bipolar bozukluğu olan kişilere dikkat çekmek amacıyla tasarlanan Bipolar: Farklı Bir Yaşam başlıklı sergi; Bursa, Hindistan ve Dubai’den sonra İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Bipolar bozukluğu olan sanatçıların, kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine olanak tanıyan sergi, 28 Nisan - 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında Olmadık Projeler Atölyesi’nde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada Bipolar Projesi’nin, Bipolar Projects Kurucusu Fatmagül Mutlu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada görüşleri bulunan Mutlu, uluslararası Bipolar Vakfı, Royal Academy ve Van Gogh Museum tarafından ilgi gördüklerini söyleyerek, 1 Haziran’da İngiltere’deki Royal Academy Sahnesi’nde yer alacaklarını belirtti. 3 yıldır bipolar sanatçılarla çalışan ve sanat terapisi uygulayan Mutlu, “Projeye katılan sanatçıların hepsi, sanatlarını icra ederek daha iyi olduklarına inanıyor. Ben de bir sanatçı olarak şunu söyleyebilirim ki, sanatın onarıcı doğası gerektiği şekilde dikkatle ele alındığında, sonuç olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Açılış 28 Nisan’da

Alınan bilgilere göre serginin açılışı, 28 Nisan Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak 2 etkinlikle yapılacak. Ayfer Gültekin’in ‘İki Ucu Boklu Değnek’ isimli romanı hakkında, Bipolar Yaşam Derneği iş birliğiyle gerçekleştireceği söyleşinin ardından; bipolar hastalarının hikayelerini aktaran ‘Anlat ki Bilinsin’ adlı kısa film izlenecek.