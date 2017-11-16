BiP’te yeni rekor; 1 ayda 1 milyar mesaj

Turkcell açıklamasına göre Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP’te aylık paylaşılan mesaj toplamı 1 milyarı aştı. Ekim ayında BiP kullanıcılarının uygulama üzerinden paylaştığı mesaj sayısı 1 milyar 143 milyon 661 bin 594 oldu. Günlük 1 milyondan fazla aramanın yapıldığı ve günde yaklaşık olarak ortalama 50 milyondan fazla mesajın iletildiği BiP’i 192 ülkede 8 milyonu aşkın kişi aktif olarak kullanıyor.

Türkiye’de en aktif olarak kullanılan uygulamalardan biri olarak dikkati çeken BiP, en çok İstanbul’da kullanılıyor. İstanbul’u sırasıyla Diyarbakır, Hatay, Gaziantep ve Ankara izliyor. Öte yandan günlük ortalama kişi başı kullanımda ise BiP’i en yoğun kullanan iller sıralamasında ilk sırada Kilis geliyor. Bu sıralamaya göre Kilis’i Diyarbakır, Ardahan, Hatay ve Elazığ takip ediyor. BiP yurtdışında ise en çok ve en yoğun olarak Ukrayna’da kullanılıyor.

Ekim’in en çok popüler çıkartması Yiğit Özgür’den

BiP’te birçok kullanıcı anlatmak istediğini çıkartma olarak tanımlanan resimlenmiş duygu ifadeleri yoluyla aktarmayı tercih ediyor. Gün geçtikçe farklı eklemelerle sayıları çoğalan BiP’in çıkartmaları arasında geçen ay en çok tercih edileni yine bir Yiğit Özgür çizimi oldu. Bunun dışında en çok tercih edilenler arasında ise Pepe çıkartmaları ve Türkiye çıkartmaları yer aldı.

