BiP’ten gençlere hediye internet

Turkcell’in yerli mesajlaşma platforumu BiP, gençlere yönelik kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada; BİP'in keşfet alanı altında bulunan ve yenilenen GNÇ kanalı takibe alan yahut halihazırda takip eden Turkcellli gençler, kanalda yer alan birbirinden eğlenceli aksiyonlara katılarak haftalık 2 GB internet kazanacak.

GNÇ kanalından Çatlat Kazan, Kim 1 GB ister, Hadi’den Joker Kazan, Yaani’de Ara Kazan veya Dergilik İndir Kazan gibi kendilerine sunulan birbirinden farklı aksiyonlara katılan gençler, ayrıca birbirinden farklı hediyeler de kazanabileceği belirtildi. Hediyeleri almak isteyen gençlerin yapması gereken, GNÇ kanalını takip etmek ve her gün kanala gidip, kendilerine sunulacak eğlenceli aksiyonlara katılmak.

30 Haziran’a kadar internet paketleri kazandırmayı sürdüreceği belirtilen kampanyadan 25 yaş ve altındaki bireysel, kurumsal ses hattına sahip gençler faydalanabilecek.