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Bir ada ülkesinden dünya denizlerine kadar uzanan denizcilik eğitimi

Üniversite tercihinde denizcilik bölümünü düşünen öğrencilere Kıbrıs’ın bu anlamdaki eğitimi için uygun olduğunu dile getiren Girne Amerikan Üniversitesi, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan, “Bir ada ülkesinden dünya denizlerine tam donanımlı, konusunda uzman ve yetkin denizciler yetiştirmeyi çok önemsiyoruz" dedi.

Bir ada ülkesinden dünya denizlerine kadar uzanan denizcilik eğitimi

21 Temmuz 2017 14:16

LYS Döneminin tamamlanması ve tercih sürecinin fiilen başlaması ile üniversite eğitiminde denizcilik dallarını düşünen öğrenci adaylarının; Kuzey Kıbrıs'ta denizcilik eğitimi ile ilgili sorularının yanıtlandığı bir televizyon programına konuk olan Girne Amerikan Üniversitesi, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan; Yaşamını denizciliğe adamaya kararlı genç adaylara seslendi. Tavlayan; "Mezunlarımız artık, dünya denizlerinde seyretmektedirler. Yüzyıllardan bu yana, Akdeniz’in ortasında stratejik bir öneme sahip Kıbrıs’ta, bir ada ülkesinden dünya denizlerine tam donanımlı, konusunda uzman ve yetkin denizciler yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. 5000 yıldan daha fazla zamandan beri, Kıbrıs sahillerinde gemiler var. Bu atmosfer altında, Girne Amerikan Üniversitesi'nde denizcilik eğitimine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Coğrafi konumumuz ve eğitim dilimizin İngilizce olması, bizi öne çıkarıyor”

Okulun; Akdeniz’deki coğrafi konumu, eğitim dilinin İngilizce olması, eğitim verilen bölümlerin dünyadaki önemi ve çekiciliğinin; başta Ortadoğu olmak üzere, Körfez Ülke ve Afrika Kıtası'ndan da GAÜ' ye yeni öğrenciler kazandırdığını vurgulayan Dr. Bayram Ali Tavlayan, "Rekabet koşullarında başarıyı yakalayabilmek için donanımlı, duyarlı ve geleneksel değerlerine önem veren denizci ve yöneticilere sahip olmak amacı ve denizcilik eğitimi, sertifikasyonu konularında dünyanın saygın ve ileri gelen otoritelerinden olma vizyonu olan bir okuluz. Okulumuz genç olmakla birlikte; Türkiye’de ilk 9 üniversite arasında yer almakta ve modern eğitimin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Simülatörlerimiz, denizde güvenlik ve uygulamalı denizcilik eğitim alanı, laboratuarlar, atölyeler, eğitim havuzu çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Okulumuz bünyesinde bulunan programlarının birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı müfredatlarının getirdiği çift dal ve yan dal imkânı, ve eğitim dilinin İngilizce olmasını adaylarımızın dikkatine sunuyor, başarılar diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler: Denizcilik, denizcilik eğitimi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs


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