Bir adalet yürüyüşü de Trabzonspor için

Süper Lig'in 2010-11 sezonu sonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor 82 puan toplamış ve Fenerbahçe averajla birinci sırada yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-lacivertli kulübün şampiyonluğunu tescil edip, Trabzonspor'u da ikinci ilan etti. Fenerbahçe, şampiyon olmasına rağmen sarı-lacivertli kulübün federasyon tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına izin verilmedi. Bunun akabinde de Trabzonspor camiası, şike iddialarını dile getirerek 2010-2011 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istemişti.

Aradan geçen 7 yıla rağmen Trabzonspor taraftarlarının söz konusu sezon için tepkileri sürüyor. Bir tepki de Trabzonspor taraftarı Halit Şahin’den geldi. Trabzonlu Halit Şahin, 42 gün önce Trabzon Meydanı'ndan başlattığı 'Sporda Adalet' yürüyüşünde Düzce’ye ulaştı. Yaklaşık 900 kilometre yol yürüyen Şahin, Düzce’de mola vererek Trabzonspor taraftarları ile buluştu.

Halit Şahin, yürüyüşü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “42 gün önce Trabzon’dan İstanbul’a doğru yola çıktım. Sonra Ankara’ya doğru gideceğim. Öncelikle 'Temiz Türkiye, Temiz Spor' diyoruz. Adaletsizliklere ses getirmek için önce TFF'ye sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza derdimi anlatmak için gidiyorum. Trabzonspor’un bir kupa davası var. 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamız var. Şu anda Fenerbahçe müzesinde duruyor. Bununla ilgili Yıldırım Demirören’den bir talebim olacak. TFF'ye bunun için gidiyorum. Bunu konuşmak için 3 Temmuz’da Trabzon’dan çıktım, bugün 42. günümdeyim. Günde 25 kilometre yol yürüyorum. Sırtımda 20 kilogram yükle, hiç araç kullanmadan yol yürüyorum” dedi.

“Erenler haksızlığa göz yumulduğu için şehit oluyor”

Trabzon’da terör örgütü PKK’ya ait yerleri gösterirken çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında ise Şahin, şunları söyledi:

“Türkiye’yi bir vücut olarak düşünürseniz, Trabzon Türkiye’nin kalbidir. Kimi haksızlık olduğu zaman yolda yürür, kimi köyünde, yaylasında ses çıkarır. O kardeşimiz de farklı bir şey yapmadı. Gördüğü yerde tepkisini koyabilen cesur yürekti. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen bunu yaptı. Bizim böyle insanlarımız her yerde var. Erenler her yerde var. Böyle canları kaybediyoruz. Çünkü haksız ve adaletsizliği küçük görüyoruz. Sustuğumuz için etrafımıza olan şeylere göz yumduğumuz için halka büyüyor ve nice erenler gidiyor. İnsanın yüreğine bu dokunuyor” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor taraftarını İstanbul’a bekliyorum”

Şahin, son olarak 25 Ağustos Cuma günü İstanbul’da olacağını belirterek “Ağustos’un 25’inde İstanbul’a giriyorum. 27’sinde TFF’ye gideceğim. Kalbinde Trabzonspor aşkı olan bütün kardeşlerimizi oraya bekliyorum” şeklinde konuştu.

Ali Osman Çatana