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Bir ağaçta iki meyve

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ağacın gövdesinde iki farklı meyvenin büyümesi görenleri şaşkına çeviriyor.

Bir ağaçta iki meyve

07 Kasım 2016 09:11

Mehmet Arslan adlı vatandaşın icarına baktığı zeytin bahçesinde bulunan ağacın dallarında kış meyveleri ayva ve muşmula dikkat çekiyor.

"Aynı ağaçta iki meyve olur mu?" diyenlere "evet olur" karşılığını veren Arslan, "Şaşırılacak bir şey yok. Zamanında aşılamaya bağlı. Ayva ile elma da olabilir, kirazla mevsimine göre bir başka meyve de. Fakat bu çiftçilerin pek kabul görmediği bir şey olduğu için yapılmaz. Bu gördüğünüz ağaçta ki muşmula ve ayva aşılanmış ve tutmuş. Aynı mevsimin meyveleri çok da güzel meyve vermiş" dedi. 

Halil Ataş

Etiketler: ağaç, bursa, iki meyve


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