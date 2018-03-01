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Bir ‘alo’ kendisine 124 liraya patladı

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaymakamlık binası içerisinde cep telefonu ile yüksek sesle konuşan şahsa 124 TL para cezası kesildi.

Bir alo kendisine 124 liraya patladı

01 Mart 2018 14:04
Bir ‘alo’ kendisine 124 liraya patladı - Tıkla İzle

İlginç olay, 27 Şubat günü Divriği Kaymakamlık binasında yaşandı. İlçe Kaymakamının vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlediği sırada, şikayetini anlatmak için salonda sırasını bekleyen Mehmet Aydın (68), aynı zamanda cep telefonu ile konuşunca hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kaymakamın odasından çıkan polis memurları, Aydın’a yüksek sesle konuşup gürültü kirliliği yaptığı gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler kanununun 36. Maddesi kapsamında 124 TL para cezası kesti. Aydın kesilen cezayı erken ödediği için ceza 93 TL’ye indirildi.

Divriği’de tehlike saçan metruk binalarla ilgili Divriği güvenliği adına Kaymakamlığa gittiğini belirten Aydın, haksız bir ceza ile karşı karşıya kaldığını belirterek konuyu Cumhurbaşkanlığına kadar taşımayı düşündüğünü belitti.

 

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