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Bir altın madalya da Şeyma'dan

Türkiye, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nın dördüncü gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Şeyma Nur Söğüt, Dünya Şampiyonu oldu.


20 Kasım 2016 13:30

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonasına yaklaşık 100 ülkeden 900 civarında sporcu katılıyor. Şampiyonanın dördüncü gününde bayanlar 59 ve 63 ile erkekler 68 ve 73 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Bayanlar 63 kiloda tatamiye çıkan Şeyma Nur Söğüt, tüm rakiplerine büyük üstünlük kurup altın madalya kazanmayı başardı. İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Mısır’dan Engy Gomaa’yı 13-0, üçüncü turda İtalya’dan Alessia Marotta’yı 7-1, çeyrek finalde Polonya’dan Milena Mazurek’i 8-1, yarı finalde Sırbistan’dan Nadja Savkovic’i 13-0 yenerek finalist oldu. Finalde de Rusya’dan Margarita Blizniakova’yı 16-2 mağlup eden Şeyma Nur Söğüt, Dünya Şampiyonu oldu.

Dördüncü günde 59 kiloda Ayşenur Özcan ve erkekler 68 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu da Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Erkekler 73 kiloda Hüseyin Kartal ise çeyrek finalde elendi. Türkiye, şampiyonada 4 gün sonunda 2, altın ve 5 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde bayanlar 68 kiloda Simge Erensayın ve +68 kiloda Melisa Mızrak ile erkekler 78 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek. 


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