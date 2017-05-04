Diğer
Kategoriler

Bir altın madalya da Soner Demirtaş’tan

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonu oldu.

Bir altın madalya da Soner Demirtaştan

04 Mayıs 2017 22:23

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki şampiyonada erkekler serbest stilde finale kalan Soner Demirtaş, Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye kötü başlayan ve 2-0 geriye düşen Demirtaş, rakibini 6-4 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler serbest stil 75 kiloda üçüncülüğü ise Ermeni Grigor Grigoryan ve Rus Akhmed Gadzhimagomedov elde etti.

Türkiye, üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 4. gününde yarın 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mindere çıkacak ve serbest stil ile kadın müsabakaları sona erecek.

Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası, Soner Demirtaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!