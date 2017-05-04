Bir altın madalya da Soner Demirtaş’tan

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki şampiyonada erkekler serbest stilde finale kalan Soner Demirtaş, Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye kötü başlayan ve 2-0 geriye düşen Demirtaş, rakibini 6-4 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler serbest stil 75 kiloda üçüncülüğü ise Ermeni Grigor Grigoryan ve Rus Akhmed Gadzhimagomedov elde etti.

Türkiye, üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 4. gününde yarın 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mindere çıkacak ve serbest stil ile kadın müsabakaları sona erecek.