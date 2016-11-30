Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda dumandan zehirlenerek ve yanarak hayatını kaybeden 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 öğrencinin cenazesi ceset torbalarına konularak bir ambulans ile Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeler görevliler tarafından tek tek indirilerek morga konuldu.

Serkan Çetinkaya

