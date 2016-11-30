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Bir ambulansta 9 ceset

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi bir ambulans ile adli tıp kurumuna getirildi.

Bir ambulansta 9 ceset

30 Kasım 2016 00:31
Bir ambulansta 9 ceset - Tıkla İzle

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayda dumandan zehirlenerek ve yanarak hayatını kaybeden 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
9 öğrencinin cenazesi ceset torbalarına konularak bir ambulans ile Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Cenazeler görevliler tarafından tek tek indirilerek morga konuldu. 

Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, ambulans, ceset


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