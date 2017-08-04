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Bir an olsun elini bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. Acılar içinde yerde yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen yaşlı kadını kocası teselli etmeye çalıştı.

Bir an olsun elini bırakmadı

04 Ağustos 2017 11:11

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Ali E. idaresinde81 AS 903 plakalı özel otomobil, Terminal mevkiinde eşi Mustafa Erden ile birlikte yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Fatma Erden’e çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın ellerindeki poşetlerle birlikte yol üzerine düştü. Otomobilin çarpmasından son anda kurtulan Mustafa Erden, yerde yatan yaralı eşi Fatma Erden’in yanına koşarak 112’yi aradı. Mustafa Erden, yerde acılar içinde yatan eşinin elini tutarak moral vermeye çalıştı. Yaralı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağzından çıkarak yola düşen takma dişler sağlık ekipleri tarafından bulunarak hastaya teslim edildi.  

Salih Bakıcı


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