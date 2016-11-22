Gölköy Mahallesi girişinde içme su boru hattında patlama meydana geldi. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden sökülerek 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından çevre yolu bir anada göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı iş yerleri sular altında kaldı. Kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Patlama olan noktada 4 metre derinliğinde 15 metre uzunluğunda çukur açıldı. Çevre yolundan meydana gelen patlamada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Mahalleye giden içme suyu hattı hızlı bir şekilde kesilerek boru tamir edilmeye başlandı. Yetkililer su kesintisi olmayacağını bildirdi.

Olayı gören Burak Binici ise bir anda su borusunun patladığını söyleyerek, “Ofiste oturuyorduk bir anda su borusu patladı. Koşarak gittik her taraf su içindeydi. Araçlar yoldan geçmekte zorlandı” dedi.

Eren Ayhan

