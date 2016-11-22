Diğer
Kategoriler

Bir anda patladı yer yarıldı

Bodrum’da su borusu bomba gibi patladı. Asfalt yerinden sökülürken, 4 metre çukur açıldı.

Bir anda patladı yer yarıldı

22 Kasım 2016 18:29
Bir anda patladı yer yarıldı - Tıkla İzle

Gölköy Mahallesi girişinde içme su boru hattında patlama meydana geldi. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden sökülerek 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından çevre yolu bir anada göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı iş yerleri sular altında kaldı. Kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Patlama olan noktada 4 metre derinliğinde 15 metre uzunluğunda çukur açıldı. Çevre yolundan meydana gelen patlamada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Mahalleye giden içme suyu hattı hızlı bir şekilde kesilerek boru tamir edilmeye başlandı. Yetkililer su kesintisi olmayacağını bildirdi.

Olayı gören Burak Binici ise bir anda su borusunun patladığını söyleyerek, “Ofiste oturuyorduk bir anda su borusu patladı. Koşarak gittik her taraf su içindeydi. Araçlar yoldan geçmekte zorlandı” dedi. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: patlama, su borusu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç