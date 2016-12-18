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Bir annenin ekmek mücadelesi

Adana'da bir kadın, soğuk havaya rağmen evine ekmek götürmek için torbasına doldurduğu atık plastik ve kağıtları sırtında taşıyor.

Bir annenin ekmek mücadelesi

18 Aralık 2016 11:04

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde soğuk havaya rağmen eve ekmek götürmek için atık kağıt ve plastik toplayan Fatma Yalçın (53) görenlerin yüreğini sızlattı. Çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Fatma Yalçın yanına aldığı torbalara çöpten topladığı atık plastik ve kağıtları dolduruyor. Torbaları sırtında taşıyan Yalçın, her gün kilometrelerce yürüyerek atık plastik ve kağıt topladığını belirtti. Basın mensuplarını görünce utanıp konuşmak istemeyen Fatma Yalçın, her şeyi çocukları için yaptığını söyledi.

 Fatih Keçe

Etiketler: adana, ekmek mücadeledi


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