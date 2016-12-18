Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde soğuk havaya rağmen eve ekmek götürmek için atık kağıt ve plastik toplayan Fatma Yalçın (53) görenlerin yüreğini sızlattı. Çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Fatma Yalçın yanına aldığı torbalara çöpten topladığı atık plastik ve kağıtları dolduruyor. Torbaları sırtında taşıyan Yalçın, her gün kilometrelerce yürüyerek atık plastik ve kağıt topladığını belirtti. Basın mensuplarını görünce utanıp konuşmak istemeyen Fatma Yalçın, her şeyi çocukları için yaptığını söyledi.

Fatih Keçe