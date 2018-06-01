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Bir annenin en acı isteği

Antalya Manavgat Irmağı’nda kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulunan Samet Durmuş Vurkun’un cenazesi toprağa verildi. Acılı anne Zeynep Vurkun, oğlunun son kez parkı görebilmesi için cenaze aracını oyun parkı etrafında dolaştırttı.

Bir annenin en acı isteği

01 Haziran 2018 19:32

Manavgat’a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi’nde 18 Mayıs Cuma günü, Manavgat Irmağı’na düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedeni 1 kilometre aşağıda ağaç kovuğunda bulunan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun’un cenazesi Manavgat Sarılar Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Samet’in cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Sarılar Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Samet’in annesi Zeynep, taziyeye gelen Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a çocuğunun bulunmasından dolayı teşekkür ederken ellerine sarılıp öptü.

CENAZE ARACI OYUN PARKININ ETRAFINDA DÖNDÜ

Cenaze töreni öncesinde anne Zeynep Vurkun, oğlunun cansız bedenini getiren cenaze aracının sürücüsüne, oğlunun evlerinin önündeki parkı çok sevdiğini, son kez cenazesini bu parkın çevresinde dolaştırmasını istedi. Cenaze aracı oyun parkının etrafını dolaştıktan sonra mezarlığa gitti.

Ardından minik Samet’in cenazesi Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Mezarlığı’ndaki cenaze töreninde, yağan yağmur ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’da katılırken cenaze namazını Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı.  

 

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