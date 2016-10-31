Kendisine taziyeye gelen oğlunun sınıf arkadaşlarını evinin önünde misafir eden acılı kadın, "oğlumun kokusu sinmiştir" diyerek sıra arkadaşına sarıldı. Katil zanlısının olaydan sonra sosyal medya hesabında, "ilk atışımı gerçekleştirdim" diye yazdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesin’nde meydana gelen olayda, babasıyla birlikte pazardan dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Avcı, marketten çıkıp okul arkadaşı Mustafa Paşa(14) ile birlikte evlerine 100 metre mesafedeki kahvehaneye neskafe içmeye gitti. İki arkadaş kahvehanenin önünde kahvelerini yudumlarken oradan geçen bir kişi elindeki çuvalın içinden çıkardığı pompalı tüfek ile kahvehaneye doğru ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada sandalyede ve sırtı dönük olarak oturan Doğukan’ın sırtına, ayakta duran Mustafa’nın ise diz kapaklarına isabet etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan gençlerden Doğukan Avcı hayatını kaybetti.

"Tv'de haber olmak için yapmış"

Olayın ardından kaçan zanlının peşinden koşan mahalleli şahsı yakalayamadı. Evinde gizlendiği öğrenilen 27 yaşındaki saldırgan Sezai İnanç’ın olayı gerçekleştirdikten sonra eve gelip sosyal medya hesabından “İlk atışımı gerçekleştirdim” şeklinde mesaj paylaştığı, bunun üzerine şahsın yakınlarının polisi arayarak ihbarda bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Sezai İnanç’ın ilk ifadesinde asıl hedefinin aynı mahalledeki bir hemşehri derneği olduğu, televizyonlarda haber olmak istediği için burayı kana bulamak istediğini, tüfeği denemek için yolda kahvehaneye ateş etiğini, 2 kişinin vurulmasının ardından vatandaşlardan bazılarının üzerine doğru koşmasıyla korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

"Oğlumun kokusu sana sinmiştir"

Gönül ve Mustafa Avcı çiftinin en küçük çocukları olan Doğukan Avcı’nın okulunda ve evinde de yas vardı. Lise öğrencisi gencin sınıf arkadaşları Avcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunup olayın meydana geldiği kahvehanenin önüne de kırmızı karanfil bıraktılar.

Acılı anne Gönül Avcı oğlunun sınıf arkadaşlarını evinin önünde ağırladı. Gözü yaşlı anne oğlunun sınıf arkadaşlarına tek tek sarılıp helallik istedi. Bir ara oğlunun sıra arkadaşının kim olduğunu soran acılı kadın, sıra arkadaşı Ertuğrul Ertem’inde orada olması üzerine "oğlumun kokusu sana sinmiştir, ne olur bir sarılayım" diyerek gözyaşı döktü. İşten gelip yatıp uyuduğunu oğlunu sadece 2 saat görebildiğini anlatan Gönül Avcı, “Şaka gibi, inanamıyorum. 2 gecedir eve gelmiyor benim çocuğum. Yatağı bomboş, kitaplarını seviyorum, defterlerindeki yazdığı yazıları seviyorum. Ben bittim ama ayakta duracağım. Benim oğlum cennetin kapısında beni bekleyecek annesini bekleyecek” diye konuştu.

"Sınıf arkadaşları idam istedi"

Talihsiz gencin sınıf arkadaşları ise hep birlikte idam cezasının en kısa zamanda çıkarılmasını istedi.

Sıra arkadaşı Ertuğrul Ertem, “Okuldan çıkarken eve gidip kıyafetlerini çıkaracağını ve dışarıya çıkacağını söylemişti. Bir daha görüşmek nasip olmadı" dedi.

Öte yandan İnternetten bu tür silahların kayıt altına alınmadan rahatlıkla satın alınabilmesine tepki gösteren liseli gençler, devletin bu konuya biran önce el atıp denetim altına alması gerektiğini söylediler. Gençler, "Bir canı alabilmek bu kadar kolaysa, idam cezası da bir an önce getirilsin. Bizim isteğimiz bu. Acımız büyük başkasının da canı yanmasın” dedi.

Baba Mustafa Avcı ise “Söylenecek bir şey yok. Kelimelerin tükendiği. Ben gencecik evladımı kaybettim Allah başkasının başına vermesin” dedi. Ateşli silahların internetten kolaylıkla satın alınabilmesine de tepki gösteren acılı baba, “İnternetten her türlü şey satılıyor, adamın biri gelip silah satın alıyor, gencecik evladımı alıp götürüyor. İdam edilsin idam istiyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin karanfil bıraktığı kahvehanenin işletmecisi Sezgin Yıldız ise olayın ardından olaydan sonra kahvehaneden oturan birkaç kişi ile birlikte saldırganın arkasından koştuklarını ancak yakalayamadıklarını anlattı.

Öte yandan, zanlının 6 ay önce cezaevinden tahliye edildiği, taciz olayına karıştığı için yargılamasının sürdüğü öğrenildi.

Uğur Uslubaş