Bir asırlık bağ

Son dönemde İsrail’in işgaline karşı direnen Gazzeliler, 1915 tarihinde Çanakkale Savaşı’nda da yer aldı. Çanakkale Savaşları sırasında Gazze’den 300 asker, Çanakkale Boğazını savunmak için, Çanakkale cephesine geldi. Çeşitli bölgelerde düşmanla savaşan 300 Gazzeli askerden 10’u şehit oldu. Gazzeli şehit askerlerin isimleri Türk askeri ile tarihi Gelibolu Yarımadasındaki anıt şehitlikler ile Şehitler Abidesindeki sembolik mezarlarda yaşatılıyor. Şehitler Abidesinde Çanakkale Savaşında şehit düşen Gazzeli 10 şehidin isimleri yer alıyor. Ayrıca Gelibolu Yarımadasında Soğanlıdere ve Şahindere şehitliklerinde, 10 şehit askerin anısına ‘Gazze’ yazılı mezar taşı yer alıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1915 yılında Kudüs’ün bir Osmanlı şehri olduğunu ifade etti. 1915 yılında Konya, Ankara ve Çanakkale nasıl bir vatan parçasıysa, Kudüs’ün de o dönemde bir vatan parçası olduğunu söyleyen İsmail Kaşdemir, “1915 yılında Çanakkale cephesinde savaşlar başladığı zaman vatanın diğer bir köşesi olan Kudüs’ten de gençlerimiz, kahramanlarımız, askerlerimiz Çanakkale cephesine koştular. Burada emperyalizme, yedi düvele karşı kahramanca çarpıştılar ve Çanakkale Destanını yazdılar. Çanakkale ruhu işte bu topraklarda oluştu. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten almış oldukları güçle, kuvvetle, beraber yaşama isteğiyle Çanakkale’de vatanları uğruna şehit ve gazi oldular. Çanakkale cephesinde bizim tespit edebildiğimiz ve Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre 53 Kudüslü şehidimiz var. Bu 53 Kudüslü şehidimizin 10’u Gazze’den buraya gelip, savaşmış ve şehit düşmüşlerdir. 53 Kudüslü şehidimiz Çanakkale cephesinin değişik bölgelerinde Zığındere’de, Arıburnu'nda, Kirte’de kahramanca çarpışırken şehit oldular. Artık Çanakkale gibi müstesna topraklarda ebedi istirahatgahındalar. Aziz ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun. Kudüs'le Çanakkale arasındaki bu bağ, bu rabıta, her zaman devam edecektir. Onlar bizim kahraman ecdadımızdır. Onlar bizim kahramanlarımızdı” dedi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay ise, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunun ilk etapta 3 cephede savaştığını ifade etti. Yıllara göre bu cephe sayısının 11’e ulaştığını söyleyen Atabay, “1915 yılında Çanakkale cephesinde savaş bütün şiddetiyle devam ederken, imparatorluğun her yerinden askerler cephede vatan uğruna hayatlarını feda etmek için hazır bulunuyorlardı. Bu çerçevede Kudüs ve Kudüs’e bağlı Gazze bölgesinden askerler Çanakkale cephesine geldi. Gazze’den 300 asker savaşa katıldı. 10 tanesi Çanakkale cephesinde Seddülbahir ile daha çok Arıburnu bölgesinde şehit düştü. Gazze bölgesinden gelen askerlerin isimleri Soğanlıdere ve Şahindere Şehitliği ile Şehitler Abidesinde sembolik şehit mezarlarında yer alıyor. Çanakkale cephesindeki Gazzeli askerler, 47’nci Alay, 13’üncü ve 14’üncü Alaylara mensuptur” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce