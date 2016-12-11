Diğer
Kategoriler

Bir ateş de Sinop’a düştü

İstanbul’da terör saldırısında şehit olan polislerden birinin Sinoplu olduğu ortaya çıktı.

Bir ateş de Sinopa düştü

11 Aralık 2016 20:50

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerden birinin Sinop Durağan ilçesi nüfusuna kayıtlı Hakan Tanrıkulu olduğu teşhis edildi. Sinop’un Durağan ilçesi Merkez Mahallesi Adliye Lojmanları’nda ikamet eden İzzet Tanrıkulu ve eşi Ayşe Tanrıkulu oğulları olan Hakan Tanrıkulu’nun İstanbul’da çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ailesinin acı bekleyişleri sonucunda adli tıp kurumundan acı haber geldi ve 23 yaşındaki 3 yıllık polis memuru Hakan Tanrıkulu’nun şehit olduğu öğrenildi. Bekar olduğu ifade edilen Hakan Tanrıkulu’nun cenazesin yarın toprağa verileceği kaydedildi.

Etiketler: Hakan Tanrıkulu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç