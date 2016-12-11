İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerden birinin Sinop Durağan ilçesi nüfusuna kayıtlı Hakan Tanrıkulu olduğu teşhis edildi. Sinop’un Durağan ilçesi Merkez Mahallesi Adliye Lojmanları’nda ikamet eden İzzet Tanrıkulu ve eşi Ayşe Tanrıkulu oğulları olan Hakan Tanrıkulu’nun İstanbul’da çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ailesinin acı bekleyişleri sonucunda adli tıp kurumundan acı haber geldi ve 23 yaşındaki 3 yıllık polis memuru Hakan Tanrıkulu’nun şehit olduğu öğrenildi. Bekar olduğu ifade edilen Hakan Tanrıkulu’nun cenazesin yarın toprağa verileceği kaydedildi.