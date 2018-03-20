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Bir ayda aracının 8 lastiği kesildi

Kahramanmaraş’ta bir ay içinde evinin önünde park halinde olan aracının toplamda 8 lastiği kesilen esnaf Ökkeş Çivi, çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kamerasına rağmen aracının lastikleri yine kesilen Ökkeş Çivi, görüntüleri izlediğinde şaşkına döndü.

Bir ayda aracının 8 lastiği kesildi

20 Mart 2018 11:45
Bir ayda aracının 8 lastiği kesildi - Tıkla İzle

Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 18. Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ökkeş Çivi'nin (34), evinin önünde bulunan aracının lastikleri kesildi. Çocuklar veya mahallenin gençleri tarafından lastiklerinin kesildiğini düşünen Ökkeş Çivi, bir hafta sonra lastiklerin yeniden kesilmesiyle evinin çevresine güvenlik kamerası ve alarm sistemi taktırdı.

Güvenlik kamerasına rağmen aracı çizilen ve lastikleri kesilen Ökkeş Çivi, kamera görüntülerini incelediğinde bir kere daha şok oldu. Kamera kayıtlarında yaşlı bir adamın aracını çizdiğini ve lastiklerini kestiğini gören Ökkeş Çivi, emniyete müracaatta bulundu.

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Ökkeş Çivi, “Bizim kimseyle düşmanlığımız, alacak verecek meselemiz, aile içi herhangi bir meselemiz yok. Bu yaşlı amca, lastikleri kesiyor. Bir hafta sonra yeniden lastikleri kesti. Bu durum karşısında birde güvenlik kamerası ve alarm cihazı taktırdık. Bu amca kameraya yakalandı 8. lastiğimizi keserken. Bir an evvel yakalanmasını istiyoruz. Görüntüleri izlediğimizde şaşırdık. Biz daha genç, psikopat tarzı birilerini beklerken bu yaşta birinin çıkması çok ilginç. Biz emniyet güçlerine gerekli müracaatımızı yaptık. Onlar bu konunun takibindeler. En kısa zamanda bulunur” dedi.  

Muhammet Özer

Etiketler: araç lastiği, kahramanmaraş

 

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