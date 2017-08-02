Bir aydır kayıp olan kadın akrabalarında ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Y. (47) yıllar önce M.Y. ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu olan çift anlaşamayınca 10 yıl önce boşandı. Hülya Y., eşinden ayrıldıktan sonra Adana Valiliğinde hizmetli olarak çalışan Şadi K. (60) ile dini nikahla evlendi. Bu evlilikten de 3 çocuğu olan kadın 2 Temmuz günü ortadan kayboldu. Şadi K. ise eşi eve gelmemesine rağmen yaklaşık 20 gün kimseye bir şey söylemedi. Bir süre sonra ise kadının İstanbul'da çalışan oğlu Mert Y. (21) ile Bursa'da çalışan oğlu Onur Y. (18) annelerine ulaşamayınca Adana'ya geldi. Annelerini sordukları üvey babaları, "2 Temmuz günü anneniz beni markete gönderdi geldiğimde evde yoktu. O günden sonra da bir daha gelmedi. Ben belki döner diye kimseye bir şey söylemedim. Polise de o yüzden gitmedim" dedi. Bunun üzerine iki kardeş 26 Temmuz günü polise giderek annelerinin 2 Temmuz'dan bu yana kayıp olduğunu söyleyerek başvuru yaptı.

Akrabalarında ortaya çıktı



Çocuklar, Şadi K.'nın polise ve çocuklarına haber vermemesinden dolayı üvey babalarının annelerine bir şey yapmış olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi. Hülya Y.'nin oğlu Mert Y., annesinin üvey babası tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şadi K.'nın yeniden ifadesini alıp serbest bıraktı. Polis daha sonra da kadının gidebileceği bütün adresleri tek tek kontrol etmeye başladı.

Hülya Y. polisin çalışmaları sonucu Osmaniye'de akrabalarının yanında buldu. Kadının, polise verdiği ifadesinde "Bunaldığım için biraz evden uzaklaştım. Hava almak için akrabalarımın yanına geldim. Sıkıntı yok" dediği öğrenildi.