Filmin Bursa’daki galasında en büyük ilgiyi 2010 yılında Dünya Güzeli seçilen Hintli güzel oyuncu Nicole Faria, gördü. Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Sermiyan Midyat, Nicole Faria, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde’nin rol aldığı komedi filmi Korupark’ta yapılan özel gösteriminde Bursalı’ların karşısına çıktı. Film Aşık olduğu kızın peşinden Hindistan'a, Mumbai'ye giden Fadıl, aşkı uğruna bütün imkanları reddedip tuhaf ve komik durumlara düşmesini konu alıyor. Filmin Bursa'da yapılan galasında kameraların karşısına geçen Sermiyan Midyat ve Nicole Faria, filmin çok beğenileceğini tam bir komedi filmi olduğunu söyledi. Hintli dünya güzeli Nicole Faria'nın çevirmenliğini yapan Sermiyan Midyat, yaptığı çevirilerle dinleyenleri kahkahaya boğdu. Hintli güzel Faria ise çok güzel bir film ortaya çıktığını söyledi.

Burak Türker