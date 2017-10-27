Bir babanın acılı bekleyişi

Samsun’da yaşayan Temel Mocuk, 1 yıldır kuaförde çalışan kızının 4 Mart günü B.G. adındaki kız arkadaşının evinde kaldıktan sonra kaybolduğunu iddia etti. Kızlarından 238 gündür haber alamadıklarını belirten acılı baba, tek istediğinin kızının bulunması olduğunu söyledi.

Mocuk, “Kızım Akgül Mocuk'tan 4 Mart tarihinden beri haber alamıyorum. Bu tarihte B.G.(24) adlı arkadaşının evinde kalıyordu. 1 akşam burada kalan kızımdan daha sonra haber alamadım. Bize hiçbir şey söylemedi. Kızımla aramızda herhangi bir kavga yoktu. B.G. hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Kızımın bulunmasını istiyorum. 6 Mart tarihinde de karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Kızımın benden çekinmesine gerek yok. Kızım yeter ki bulunsun ve evine geri dönsün. Kızım bana güvenebilir. Benden korkmasın. Kızımın her zaman arkasındayım. Onu çok seviyorum. Sadece kızımın meydana çıkmasını istiyoruz. Bu olayın ardından annesi ve ben hastalandım. Sağlığımız bozuldu. Tek isteğimiz kızımın bulunması” dedi.

Acılı baba, kızının fotoğraflarına bakarak herhangi bir haberin gelmesini bekliyor.

Erdi Demür



