Bir babanın çaresizliği! 'Eskisi gibi koşup oynasın istiyorum'

Kapaklı ilçesinde 12 yıl önce evlenen Yakup ve Berrin Ünlü çifti ilk çocukları Hasan Hamza'yı 9 yıl önce kucaklarına aldı. Çiftin ikinci çocukları Ayşenur da 2014 yılında dünyaya geldi. 4 kişilik Ünlü ailesi, mutlu bir şekilde hayatların sürdürürken, Ayşenur 20 aylıkken yürüme yetisini kaybetti. Aile birçok hastaneye gitti ancak Ayşenur’un rahatsızlığı tespit edilemedi. Bu süre içinde Ayşenur’a yapılan genetik testinden de bir sonuç çıkmadı.

Bu süre içende Ayşenur Ünlü, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 90 seans tedavi gördü. Tüm çabalara rağmen yürüyemeyen Ayşenur, konuşma yetisini de kaybetmeye başladı. Doktorlar ise aileye evde yürüyüş antrenmanları yapılması için ‘ortopedik yürütme arabası’ önerdi. Baba Yakup Ünlü, fiyatı 18 bin lira civarında olan ürünü maddi imkansızlık nedeniyle alamadı.

Bünyesinde motor başta olmak üzere birçok ürün üreten Hema Endüstri’nin Genel Müdürü Osman Tunç Doğan, durumu öğrenince fabrika ustalarının bu cihazı daha donanımlı bir şekilde üretmesi talimatını verdi. Bunun üzerine fabrikanın deneyimli ustası Ayhan Tekmen ve ekibi, kısa sürede ‘ortopedik yürütme arabasını' yaparak aileye teslim etti. Ayşenur şimdi bu cihaz ile evinde anne ve babasının verdiği moralle yürümeye çalışıyor.

"6 MR çekildi"

Mutlu olan hayatlarının kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kabusa döndüğünü belirten baba Yakup Ünlü, "Kızımız 2014’te dünyaya geldi. 20 ay çok güzel geçti. Ondan sonra bizim kızımız yürümeyi kesti. Hemen Çerkezköy Devlet Hastanesine gittik. Burada bir sonuç bulunamadı. Biz de İstanbul’daki bir hastaneye gittik. Burada 6 defa MR çekildi. MR sonuçlarından bir şey çıkmadı. Tetkiklerin yapılması için 3 gün hastanede yaptık. Burada 12 tüp kan verdik araştırılması için. Genetik araştırılması yapıldı. Sonra bir kez daha MR çekildi. Yine sonuç çıkmadı. Ardından genetiğin beklenmesi için taburcu olduk. Gelen genetik sonucundan da bir şey çıkmadı" dedi.

"90 seans fizik tedavi gördü"

Hastane hastane dolaşarak çocuklarının tedavisi için çabaladıklarını belirten baba Ünlü, "Daha sonra Bursa’ya gittik. Burada bir hastanede ve kızım 90 seans fizik tedavi gördü. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Ardından ben eşim ve oğlum için de genetik araştırması için kan verdik. Bunun sonucu henüz çıkmadı. 2 ay önce kızımızdan topuk kanı aldılar ve şimdi onun da araştırması devam ediyor. Birkaç ay içerisinde çıkacaktır inşallah. Sonrasında bir testimiz daha var. Bunun ücretinin ise 24 bin lira olduğu belirtildi. Kızımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Kızının tedavisi için bütün bilim adamlarından destek istediğini belirten Yakup Ünlü, "Kızımın niçin böyle olduğunun nedeni ve tedavisi hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımın tekrar yürümesini, yaşıtları gibi koşup, oyunlar oynamasını istiyorum. Bu bir babanın feryadıdır. Ne olur bu feryada kulak versinler. Kızımı bu halde gördükçe yüreğim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor" dedi.

"Evimi satmaya razıyım"

Kızının tedavisi için doktorların tecrübesine ihtiyacı olduğunu belirten Ünlü, "Ben evimi de satmaya razıyım. Zaten borç ödüyorum, sıkıntı değil. Hangi doktor varsa, bana desinler şu doktor bunun çaresi olur, oraya gidelim. Devletimizden de bu konuda yardım istiyorum. Bu ortopedik malzemeler konusunda devletimizin bir adım atmasını istiyorum. Özellikle Başbakanımıza yalvarıyorum. Ürünler çok pahalı. Bir şeyi almak için yani 500 TL, yeri geliyor 4 bin TL’ye kadar masrafı çıkıyor, sigorta karşılamıyor. Ben neden el kapısına gideyim benim devletim varken. Hayat zor" diye konuştu.

Anne Berrin Ünlü ise, kızının tekrar yürüyüp koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunun uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.

Uğur Arslan