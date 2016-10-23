Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi 46. Sokak'ta yaşan Abdürrezzak Karadağ'ın 23 yaşındaki oğlu Halil ve 20 yaşındaki oğlu Yakup, yaklaşık 16 yıldır kas erimesi rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Her geçen gün kasları eriyerek elleri ve ayakları tutmayan Karadağ kardeşler, ihtiyaçlarını bile babalarının yardımıyla karşılıyor. Solunum cihazına bağlı yaşayan Yakup, elektrik kesildiğinde ise makinesinin evdeki jeneratöre bağlanması ile nefes alıp vermeye devam edebiliyor. Yakup Karadağ, bir saat ya da daha uzun sürede solunum cihazından uzak kalması durumunda ise yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Karadağ kardeşlerden Halil ise, çok az bir oranda parmaklarını ve boynunu oynatabiliyor. Kolları ve ayakları tutmayan Halil, gününü televizyon seyrederek ve tablet bilgisayar ile oynayarak geçiriyor. Halil, tuvalete babasının sırtında gidebiliyor.

İki çocuğu da gözleri önünde her geçen gün eriyen çaresiz baba, zaman zaman saatler süren elektrik kesintileri meydana geldiğini belirterek, oğlunun bir saat makineden ayrı kalması durumunda hastaneye yetiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Bazen jeneratörün yakıtının da bittiğini anlatan baba Abdürrezzak Karadağ, böyle durumlarda tek umutların hastane olduğunu söyledi.

Tek hayali yürüyüp, sevdiği kızı almak

Yakup, kök hücre nakli ile hastalığın tedavi edilebileceğini ama ailesinin ekonomik durumu yeterli olmadığı için tedavi edilemediğini söyledi. Hayırseverlere seslenen Yakup Karadağ, iyileşmesi halinde yeniden yürüyerek sevdiği kızla evlenmek istediğini söyledi. Sevdiği kızım ismini vermek istemeyen Yakup, "Bir an önce sağlığıma kavuşmak, yürümek, hareket etmek istiyorum. Hayalim evlenmek. Şimdi sevdiğim bir kız var, ayağa kalkınca onu isteyeceğim. Onunla evlenmek istiyorum" diye konuştu.

Halil Karadağ ise, hayalinin hacca ve umreye gitmek olduğunu söyledi. Namaz kılmayı çok arzuladığını belirten Halil, "Ben de herkes gibi camiye gidip gelebilmeyi, namazımı kılmayı istiyorum. Bir de nasip olursa hacca ve umreye gitmek istiyorum. Ancak bunlar tedavi olabilirsek gerçekleşebilecek hayaller" diye konuştu.

Çocukları için devletin bakım parası verdiğini belirten baba Abdürrazzak Karadağ, kendisinin de çalıştığını ve yıllardır hastane kapılarında çocuklarını tedavi ettirmek için uğraştığını kaydetti. Çocuklarının ihtiyacını bile kendi karşılamak zorunda kaldığını anlatan baba Karadağ, "İki çocuğum için tek umut kök hücre nakli. Bunu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapamıyoruz. Ancak özel hastanelerde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de kök hücre nakli 4 seferde gerçekleşiyor. Her seans için 10 bin TL para istiyorlar. İki çocuğum için toplamda 80 bin TL ameliyat parası, artı bir de tedavi masrafları gerekiyor. Bu rakam 120 bin TL'yi buluyor" dedi.

Hayırseverlerden yardım bekliyor

Çocuklarının yeniden yürümeye başlaması için gereken paranın en fazla 120 bin TL olduğunu vurgulayan Abdürrazzak Karadağ, hayırseverlere seslenerek, "Benim de bu parayı karşılamam mümkün değil. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Hayırseverlerden de tek beklentimiz, nakil ve tedavi masraflarının ödenmesidir. Parayı ben istemiyorum, hayırseverlerime hastanenin faturalarını ulaştırayım, kendileri faturayı ödesinler. Ben diğer masraflarımızı zaten karşılayabiliyorum" diye konuştu.

Lider Olgun - Serhat Demir