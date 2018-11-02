Bir bardak kolaya 30 bin liralık hesap

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 201. Cadde'deki bir eğlence mekanına arkadaşı A.O.K.'nin ısrarı üzerine giden İ.K, alkol kullanmadığı için eğlence merkezinde şef garsonluk yapan M.G.'den bir bardak kola istedi. Kolanın tadını kötü bulunca kahve isteyen İ.K., kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak istedi. İ.K. kapıya yöneldiğinde şef garson tarafından kendisine 30 bin liralık hesap verildi. İ.K.'nın fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G., konuşmak için İ.K.'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı. İ.K., üst kata çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G.'ye söylediğini anladı. M.G. ve iş yeri sahibinin kardeşi H.K, İ.K.'den cep telefonunda bulunan internet bankacılığı şifresini istedi. İ.K. şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla öldüresiye dövüldü. Saldırganlar elektrik vermekle tehdit edince şifreyi veren İ.K., iş yeri sahibi "Pala" lakaplı İsmail K.'nın zorlamasıyla boş senede de imza attı.

Daha önce de aynı yöntemle bir arkadaşını kandırmış

Bir fırsatını bulup odadaki pencereden aşağıya atlayarak kaçan İ.K., durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda A.O.K.'nın aynı şekilde Y.K. isimli bir vatandaşı da eğlence mekanına getirdiğini ve bu kişinin hesabından 29 bin 400 lira havale edildiğini belirledi. Ekipler, ayrıca bu paranın 20 bin 600 lirasının iş yeri sahibi İsmail K.'nin oğlu A.K.'nin hesabına aktarıldığını tespit etti. Polis, Y.K.'nın emniyetteki ifadesinde eğlence mekanında çalışan Rojda isimli bir kadının kendisini arayarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine bu kadınla buluşarak mekana gittiklerini ve zorla kendisinden yine bin lira aldıklarını söylediğine de belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi "Pala" lakaplı İsmail K., oğlu A.K., kardeşi H.K. ile M.G. ve A.O.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail K., A.K., A.O.K. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyid Fatih Poyraz

