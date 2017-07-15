Bir çağrısı milyonları meydana dökmeye yetti

Türkiye, neredeyse her 10 yılda bir askerî müdahale ile sarsıldı. 27 Mayıs 1960 darbesi, Albay Talât Aydemir’in 20 Mayıs 1963 darbe girişimi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi...

Sonuncusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği; milletin feraseti ve cesareti sayesinde akamete uğratıldı. Ancak bu, Erdoğan’ın karşı karşıya kaldığı ilk kalkışma değildi. AK Parti’nin tek başına iktidara geldiği 2002 tarihinden bu yana siyasete sayısız defa müdahalede bulunulmak istendi.

SARIKIZ, YAKAMOZ

İlk teşebbüs dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından önlenen darbe teşebbüsleri (Sarıkız, Yakamoz, Ayışığı, Eldiven) oldu. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özden Örnek’in yayınlanan günlüklerinde ordunun 2004 yılında darbe hazırlığı yaptığı ama Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün engellediğinin yazıldığı iddia edilmişti.

27 NİSAN MUHTIRASI

AK Parti’ye yönelik ikinci teşebbüs 27 Nisan 2007 e-muhtırası oldu. Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı görevinde Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarının sürdüğü 7 Nisan 2007’de Genelkurmay e-muhtıra yayınladı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet, e-muhtırayı kabul etmediklerini açıkladı. Seçim kararıyla Türkiye sandığa gitti. Halk, Erdoğan ve AK Parti’nin yanında durdu.

2008’DE KAPATMA DAVASI

Üçüncü girişim 2008 yılında açılan kapatma davası oldu. “Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” iddiasıyla açılan davada Başbakan Erdoğan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dâhil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması talep edilmişti. Yüksek Mahkeme, kapatmama yönünde karar verse de, ekonomi ve siyaset olumsuz etkilendi.

MİT KUMPASI

Dördüncü teşebbüs MİT’e yapıldı. MİT üzerinden Başbakan Erdoğan’ı ve hükûmeti sıkıştırmak isteyen paralel yapı, terör sorununun çözümü için Oslo’da yapılan görüşmeleri ifşa ederek MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdı. 7 Şubat 2012’deki çağrıya karşın Erdoğan, buna izin vermeyerek, kendisine de yönelme riski bulunan süreci bertaraf etti.

2013’TE GEZİ OLAYLARI

Taksim Gezi Parkı’nda çevre gerekçesiyle başlayan eylem, bir anda hükûmet karşıtı girişime dönüştü. Türkiye genelinde meydanları savaş alanına çeviren girişim, alınan tedbirlerle önlendi. 28 Mayıs-30 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki olaylarda 7 sivil ve 1 komiser hayatını kaybetti.

17-25 ARALIK GİRİŞİMİ

Paralel Yapı’nın yargı ve Emniyet’teki uzantıları Erdoğan ve yakın çevresini hedef alarak önce 17 -25 Aralık’ta darbe girişiminde bulundu. Girişim Başbakan Erdoğan’ın cesur duruşuyla etkisiz hâle getirildi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bugüne kadarki en ciddi darbe girişimi 15 Temmuz’da yaşandı. FETÖ’ye bağlı generallerin öncülüğünde yapılmak istenen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar ve muhalefetin ortak duruşu ve Türk milletinin cesur tavrıyla akamete uğratıldı.