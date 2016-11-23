Edinilen bilgiye göre olay, Darıca Abdi İpekçi mahallesi 1530 nolu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren Mihrican Karakaya (28), kendini kalorifer borusuna astı. Sabah işe gitmek için uyandığında eşini asılı olarak bulan koca, hemen 112 Acil Sağlık ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mihrican Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar eden genç kadının çevresine sık sık kendini iyi hissetmediğini söylediği öğrenilirken, 10 yıllık evli ve 1 çocuk annesi olduğu kaydedildi. Karakaya'nın cansız bedeni Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaan Kızıl