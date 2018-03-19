Diğer
Kategoriler

Bir dakikada televizyonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı

Kayseri'de gece iş yerine giren hırsız, bir dakika içinde aldığı televizyonla kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Bir dakikada televizyonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı

19 Mart 2018 11:09

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Atlas Caddesi'nde bulunan Şimşek apartmanında 8 Mart tarihinde meydana gelen olayda, apartmanın etrafında dolanan kapüşonlu, eldivenli bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bina etrafında bir süre dolanan hırsız, girdiği bir iş yerinden bir dakika kadar oyalandıktan sonra elindeki televizyon ile yine güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.  

Alparslan Ötüken

Etiketler: hırsızlık, Kayseri, televizyon

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç