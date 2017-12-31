Diğer
Kategoriler

Bir devir kapanıyor: Bürokrasiye son

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne uyum kararnameler ile yapılacak. ‘Yardımcı’ statüsündeki kadrolar kaldırılacak. 'Müsteşarların' görevini bakan yardımcıları yürütecek.

Bir devir kapanıyor: Bürokrasiye son

31 Aralık 2017 06:34

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin en kapsamlı uyum çalışması olarak görülen kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve "bürokratik oligarşi"ye son verilmesi konusunda AK Parti’de mutfak çalışması başladı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte, kamu yönetimi başta olmak üzere, devletin yeni yapısı ile ilgili tüm hazırlıklar 2019 seçimlerinden önce bitirilecek. Seçimlerin hemen ardından da yeni sisteme uyum büyük oranda Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yapılacak. Parlamenter sisteme göre dizayn edilen bakanlık teşkilatlanmalarının tamamı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne uyumlu hâle getirilecek. Bunun için önce, mevcut teşkilat yasaları yürürlükten kaldırılacak, hemen ardından kararnamelerle yeni yapı kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dikkat çektiği ‘bürokratik oligarşi’ ve ‘obez devlet’ yapılanmasına son verilmesi için, yapılan hazırlıklarda ‘Müsteşarlık’ statüsü ile birlikte, ‘Genel Müdürlük, Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü’ ve bu statülerin ‘yardımcılarına’ yönelik tüm kadroların kaldırılması tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kaynakları, özellikle devlet yönetimindeki ‘Yardımcı’ statüsünün kaldırılması ile her bakanlıkta 50’nin üzerinde kadronun boşaltılacağını dile getiriyor. Kaynaklar, yeni yapının ‘bürokratik oligarşiye izin vermeden, bürokratik devlet aklını korumaya’ yönelik olacağını belirtiyor.

Kamu yönetiminde bürokrasinin en tepesindeki yapı olan Başbakanlık Müsteşarlığının kaldırılması ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde bu görevin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği veya Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri aracılığı ile yürütülmesi planlanıyor. Ancak, ikinci bir formül olarak 3 cumhurbaşkanı yardımcısının ‘savunma-güvenlik’, ‘Kamu yönetimi’ ve ‘Ekonomi’ alanlarında en üst bürokrat olarak görevlendirilmeleri de tartışılıyor. Bakanlıklardaki müsteşarlar, yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanlarının yürüttüğü görevlerin ise sayısı en fazla üçü bulacak bakan yardımcıları aracılığıyla yapılabileceği değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, ABD’de bakan yardımcılarının da buna benzer bir yapıda olduğunu belirterek, bütün seçeneklerin değerlendirildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bir süre önce devlet yönetimindeki hantallığa dikkat çekmiş ve "Bizim devletimiz elbette büyük, güçlü olacaktır ama hantallığın kaynak ve zaman israfının daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir" demişti.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: bürokrasi, cumhurbaşkanı, erdoğan, hükümet sitemi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç