Savaş yaptığı açıklamada “Maalesef bugün Kula Devlet Hastanesinde bir hekim arkadaşımız şiddete maruz kalmış ve darp edilmiştir. Sadece hastasını muayene etmek derdiyle zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları bu ve benzeri şiddet vakalar dolayısıyla maalesef hiç de hak etmedikleri muamelelere maruz kalmaktadırlar. Sağlık Sen olarak burada bu olaydan dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu olaya sebebiyet veren kişiyi kınıyor ve hiç bir hastanemizde böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi

Gerekli Ceza Uygulansın

Sağlık Bakanının daha önce ifade ettiği "Doktora el kaldıran bana el kaldırmış sayılır" sözlerini hatırlatan Savaş açıklamasını şöyle tamamladı: "Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz halkın sağlığı için uğraşıyor. Hastalarımızın burada en iyi şartlarda bakılmasını istiyoruz. Bu ilgiyi gösterirken lütfen sağlık çalışanlarına sahip çıkalım. Bu bakımdan, öncelikle sağlıkta olmak üzere, hayatın her alanındaki şiddete karşı ulusal bazda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeli, sahip çıkılması ve sonuç alana kadar geri adım atılmamalıdır. Unutulmamalı ki şiddet, bir insanlık suçudur. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi konumundaki her kurum ve kuruluş bu yönde gerekli adımları atmalı, müeyyideleri hayata geçirmeli ve şiddetin kökünü kazıyıcı çalışmaları ciddiyetle sürdürmelidir. Sağlık Sen olarak, ’Emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans’ diyerek başlattığımız bu mücadeleyi, sağlıkta şiddetin kökünü kazıyana kadar sürdürmekte kararlıyız."

Hasan Yiğen