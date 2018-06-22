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Bir dönem kapanıyor

Türkiye, 25 Haziran’dan itibaren yeni bir sistemle tanışacak. 98 yıllık parlamenter sistem sona erecek.

Bir dönem kapanıyor

22 Haziran 2018 06:15

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adı verilen yeni yönetim şekli, devletin yapısında ve işleyişinde kapsamlı değişikliği de beraberinde getirecek. Yeni sitemle birlikte eski sitemin prangalarından kurtulan Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. İşte yeni sistemin getirdikleri:

∂ Güçler ayrılığı daha belirgin hâle gelecek. Meclis, asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.
∂ Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları korunacak. Meclis, Cumhurbaşkanı’nı denetleyecek.
∂ Yeni sitemle birlikte milletvekili sayısının 600’e yükseltilmesiyle siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak.
∂ Başbakanlık makamı kalkacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçecek.
∂ Hükûmeti kurma yetkisi cumhurbaşkanına verilecek. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararname yetkisiyle atayacak veya görevden alabilecek.
∂ Bürokraside çok başlılık içeren teşkilatlanmalara son verilecek. İşler, tek elden yürütüleceği bir yapıya kavuşturulacak.
GÜVENOYUNU MİLLET VERECEK
∂ Gensoru ve güvenoyu yeni sistemde olmadığı için hem icraatlar gecikmeyecek hem de Meclis asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.
∂ Güvenoyunu bizzat seçimle millet verecek.
∂ Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında gensoru verilemeyecek.
∂ Cumhurbaşkanı Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak. Yeni sistemle Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilecek.
∂ Bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Bütçe kanunu Meclis’te onaylanmazsa, öncelikle geçici bütçe hazırlanacak. Bu da olmazsa, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacak.
∂ Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.  

 

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