Bir dönem kapanıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adı verilen yeni yönetim şekli, devletin yapısında ve işleyişinde kapsamlı değişikliği de beraberinde getirecek. Yeni sitemle birlikte eski sitemin prangalarından kurtulan Türkiye; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. İşte yeni sistemin getirdikleri:

∂ Güçler ayrılığı daha belirgin hâle gelecek. Meclis, asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.

∂ Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları korunacak. Meclis, Cumhurbaşkanı’nı denetleyecek.

∂ Yeni sitemle birlikte milletvekili sayısının 600’e yükseltilmesiyle siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak.

∂ Başbakanlık makamı kalkacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçecek.

∂ Hükûmeti kurma yetkisi cumhurbaşkanına verilecek. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararname yetkisiyle atayacak veya görevden alabilecek.

∂ Bürokraside çok başlılık içeren teşkilatlanmalara son verilecek. İşler, tek elden yürütüleceği bir yapıya kavuşturulacak.

GÜVENOYUNU MİLLET VERECEK

∂ Gensoru ve güvenoyu yeni sistemde olmadığı için hem icraatlar gecikmeyecek hem de Meclis asıl işlevi olan kanun yapmaya odaklanarak daha da güçlenecek.

∂ Güvenoyunu bizzat seçimle millet verecek.

∂ Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında gensoru verilemeyecek.

∂ Cumhurbaşkanı Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak. Yeni sistemle Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilecek.

∂ Bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Bütçe kanunu Meclis’te onaylanmazsa, öncelikle geçici bütçe hazırlanacak. Bu da olmazsa, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacak.

∂ Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.