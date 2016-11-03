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'Bir eşeklik ettim, seni çok seviyorum, beni affet Elif'

Adıyaman’da bir üniversite öğrencisi kavga ettiği sevgilisi kendisini affetsin diye, pankart asarak, sevgilisini bekledi.

Bir eşeklik ettim, seni çok seviyorum, beni affet Elif

03 Kasım 2016 16:40
'Bir eşeklik ettim, seni çok seviyorum, beni affet Elif' - Tıkla İzle

Adıyamanlılar sabah Demokrasi Parkı önünden geçerken dikkat çeken bir pankartla karşılaştılar. Parkın girişinde “Bir eşeklik ettim, seni çok seviyorum, beni affet Elif” pankartı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pankartı gören vatandaşlar cep telefonları ile pankartı çekmeye başladı. Bez parçasına “Bir eşeklik ettim, seni çok seviyorum, beni affet Elif” yazan kişinin Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Çetintaş olduğu ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Hüseyin Çetintaş, sevgilisiyle küstüğünü ve barışmak için pankart astığını belirtti.

İzinsiz pankart asıldığı yönünde zabıta ekiplerine ihbar yapılıca zabıta ekipleri olay yerine geldi. Zabıta ekipleri pankartı kaldırmak istedi ancak, genç aşık zabıtalardan yarım saat süre istedi. Zabıta ekipleri de gencin bu talebini kırmayarak yarım saat bekledi.

Genç aşığın bu davranışına vatandaşlarda destek vererek, Elif isimli kızın gelerek Hüseyin Çetintaş’ı affetmesini istedi. Hatta bazı kişiler kız istemeye giderlerse tatlı ikramını kendilerinin yapacağını belirtti.
Genç kız pankartın bulunduğu yerde kalabalığı görünce, karşı kaldırımdan hızlıca uzaklaştı. Hüseyin Çetintaş ise arkasından koşarak uzaklaştı. Zabıta ekipleri de pankartı indirdi.  

Etiketler: Adıyaman haberleri, çılgın aşık, sevgili


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