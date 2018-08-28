Bir evde 5 kick boksçu

Kick boksta elde ettiği başarılarıyla göğsümüzü kabartan eski Milli kick boksçular Hasan Fahri Şen ve eşi Ayfer Şen, şimdi de 3 çocuklarının başarısına ortak oluyor. 3 Dünya 3’üncülüğü, 1 Avrupa 2’inciliği ve 2 Dünya şampiyonluğuyla Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran Hasan Fahri Şen ve Kickboks Türkiye Şampiyonu eşi, kendi yollarından giden çocuklarını başarılı birer kick boksçu olarak yetiştiriyor. Kick boks Milli Takım Antrenörü olan Hasan Fahri Şen ve eşi, çocuklarını hem evde hem ringde çalıştırıyor. Bir yandan çocuklarının antrenörlüğünü bir yandan da ev hanımlığı yapan Anne Şen, kızı ile mutfakta çalışırken oğulları da salonda babalarıyla birlikte antrenman yaptı.

Çocuklarını öğrencilerinden ayırmıyorlar

Çocuklarının antrenörlüğü yapan anne Ayfer Şen 5 kick boksçunun bulunduğu evde zaman zaman eşyaların zarar görmesinden dolayı antrenmanlara kızsa da hep birlikte aile boyu sporun tadını doyasıya çıkardılar. 5 kick boksçu, evdeki işler halledildikten sonra hep birlikte spor salonunun yolunu tuttu. Anne ve babalarının hocalığında şampiyonluk kovalan Doğukan Yusuf, Burak Ahmet ve Dilara Şen kardeşler ise katıldıkları yarışmalardaki başarılarla dikkat çekti. Çocukların en büyüğü Doğukan Yusuf Şen, Kickboks 2’inci DAN İstanbul Şampiyonluğu ve Wushu Gençler Balkan 3’üncüsü olurken Burak Ahmet Şen, 2’inci DAN Kickboks İstanbul Şampiyonu, Dilara Şen ise Kickboks İstanbul Şampiyonluğu elde etti. Hasan Fahri Şen ve eşinin antrenörlük yaptığı Hasan Fahri Şen Spor Kulübü’nü Bağcılar Belediyesi de maddi yardımlarıyla destekliyor. Eski milli sporcular ise çocuklarını diğer öğrencilerinden ayırmadığını ifade etti.

“Diğer öğrencilerimin hiç birinden ayırmıyorum”

Eski milli sporcu ve Kick boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, “Eşimle spor yaptığımız dönemlerde salonda tanıştık. İkimizde milli sporcuyduk, uzun yıllar milli takımda beraber maçlara gittik, geldik. Başarılar kazandık, sonra evlenmeye karar verdik. Şu anda evliliğimiz en güzel şekilde 5 sporcuyla devam ediyor. Diğer öğrencilerimin hiç birinden ayırmıyorum. Onlar ne kadar istiyorsa aynı şekilde çalıştırıyorum bazen eşim de kızıyor “Çocuklarla ayrı bir ilgilen” diye evde sporcu olarak görmüyorum çocuğum olarak görüyorum. Eşim anlayışlı oluyor, bana yardımcı oluyor eksik yaptıklarımı tamamlıyor. Anne evde daha hakim, onun sporcu kimliği daha hakim her tarafta anne onun terliği var sporculuktan önce” dedi.

“Hem anneleriyim hem antrenörleriyim”

Çocuklarını kimi zaman evde kimi zaman spor salonunda çalıştırdığını ifade eden Eski milli sporcu ve Kick boks Antrenörü Ayfer Şen, “antrenmanda bana bir bakışını yakaladım. O ana kadar hiçbir şey hissetmiyordum o andan sonra bende ona karşı bir şeyler hissetmeye başladım. Aynı dönemde milli takıma seçildik. Türkiye’yi temsil etme şansı yakaladık, ertesi sene evlendik. Çocuğum olduğu için sporu bırakmak zorunda kaldım o dönem eşime sürekli destek oldum. Maddi imkansızlıklara rağmen çalışması gereken yerde bile ailelerimizden destek alarak bu ihtiyacımızı karşıladık. Ama eşime hiçbir zaman niye çalışmıyorsun demedim, boş iş olarak görmedim. Çünkü amacımız hedefimiz aynıydı. Hem anneleriyim hem antrenörleriyim, yeri gelince arkadaş bile oluyoruz” dedi.

“Bir evde 5 sporcu var, spor çok konuşuluyor”

Anne ve babasının hem evde hem spor salonunda kendilerini çalıştırdıklarını ve kendisinin de anne babası gibi milli başarılar elde etmek istediğini belirten Burak Ahmet Şen, “ Hem babam hem antrenörümüz bir evde 5 sporcu var. Spor çok konuşuluyor” diye konuştu.

“Annem babam da sporcu olduğu için daha çok seviyorum”

Anne ve babasının sporcu olmasının kendisine çok faydası olduğunu dile getiren Dilara Şen, “Evde parende deniyorum anne babamdan gizli, spor yapmayı seviyorum. Annem babam da sporcu olduğu için daha çok seviyorum. Ailedeki herkes sporcu ailecek spor yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Ahmet Faruk Sarıkoç