Bir evden 80 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir ikamette, arama köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. Evde 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.